Il tecnico in tribunale: "Ho fiducia nella mia innocenza"

Al Tribunale provinciale di Madrid si celebra oggi il processo a Carlo Ancelotti, per una presunta frode fiscale nei confronti del fisco spagnolo. La Procura ha chiesto per il tecnico del Real Madrid quattro anni e nove mesi. In particolare, l’allenatore emiliano è accusato di aver defraudato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015.

Ancelotti è arrivato in tribunale. “Vengo a dichiarare” ha detto ai cronisti, alla domanda se fosse preoccupato ha risposto di “no”. “Ho fiducia” nella mia innocenza ha aggiunto. Il tecnico non sembra quindi intenzionato a patteggiare.

“Mai ho pensato che potrebbe esserci stata una frode, in nessun momento”, “mi sembrava tutto corretto”, ha detto Ancelotti durante la sua dichiarazione al Tribunale, rispondendo alle domande del procuratore nel processo per presunta frode fiscale. La procura accusa il tecnico di aver dichiarato all’Agenzia delle Entrate solo il compenso percepito dal Real Madrid per il suo lavoro di allenatore, mentre nascose i proventi derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, utilizzando società di comodo.

