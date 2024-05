L'evento si è svolto nell'hotel Cala di Volpe, in Costa Smeralda. Tanta soddisfazione tra gli organizzatori

È andata in scena nella splendida location dell’hotel Cala di Volpe, ad Arzachena in Sardegna, la prima edizione europea dei Globe Soccer Awards. Il celebre premio, da 14 anni attivo a Dubai, quest’anno si è aperto infatti anche all’Europa, premiando ben cinque categorie: miglior giocatore, miglior allenatore, miglior club maschile, miglior club femminile e miglior esordiente. Tanta soddisfazione tra gli organizzatori. Marco Auletta, uno dei soci di Globe Soccer, a LaPresse ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di mettere insieme le migliori persone e i migliori talenti per fare in modo di organizzare degli spettacoli televisivi meravigliosi”. A sua volta il CEO di Globe Soccer, Tommaso Bendoni, ha commentato a caldo ai nostri microfoni la fine dell’evento: “Molto contento, è stato un evento di successo dovuto alla presenza di tantissimi ospiti importanti”, sottolineando la credibilità che ha saputo conquistarsi questo premio per portare, nonostante le competizioni in corso, tanti campioni del mondo del calcio. “È stato bellissimo fare l’evento in Italia, che è il mio Paese”, rimarca ancora Bendoni, che poi conclude lanciando l’idea di fare un’edizione negli Stati Uniti, sempre senza dimenticare le origini a Dubai, “dove siamo nati e dove vogliamo rimanere e continuare a crescere”.

