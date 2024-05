L'ex portiere è capo delegazione della Nazionale: "Vialli e Riva? Eredità enorme"

Gigi Buffon è pronto per gli Europei di calcio che si terranno questa estate. “Curioso di vedere quello che posso dare e curioso di vedere come affronteremo questo appuntamento”, ha detto il portiere a margine dei primi Globe Soccer Europe Awards organizzati in Sardegna, all’Hotel Cala di Volpe di Arzachena, rispondendo alle sensazioni in merito al suo ruolo nella nazionale italiana. “Un’eredità enorme”, ha quindi ricordato il capo delegazione azzurro, facendo riferimento a Gianluca Vialli e di Gigi Riva, che prima di lui ricoprivano quello stesso ruolo: “Non posso neanche pensare di poter fare una corsa con loro, perché arriverei staccato. Consapevole di questo, devo solo cercare di fare il mio meglio per dare quello che posso”. “Come penso di guidarli? Avendoli conosciuti bene, credo che abbiano poco bisogno di orientamento, perché non sono dei ragazzi disorientati”, continua quindi Buffon, che poi spiega: “Quelle poche volte che magari può capitare che qualche singolo vada fuori dall’alveo credo che già la presenza del mister basti a farlo rientrare in questo letto. La mia presenza può risultare quindi utile in altre situazioni”. E a chi scherza con una nuova gag in onore del ritardo di Vialli agli scorsi Europei: “Guardiamo, la fantasia non ci manca!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata