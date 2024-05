"I procuratori occupano un ruolo indispensabile”, sottolinea il dirigente sportivo

“Tutti pensano alle commissioni per i procuratori, ma in realtà i procuratori occupano un ruolo indispensabile”. Così a LaPresse Enrico Bendoni, già direttore generale della Juventus e dirigente sportivo di fama, rispondendo sul ruolo dei procuratori nei loro rapporti con i presidenti a margine del Globe Soccer Forum in programma in Sardegna in occasione della prima edizione dei premi europei di Globe Soccer.

“Anche il valore delle commissioni è in rapporto ai comportamenti dei club, le commissioni sono dettate da alcuni modi di fare”, continua Bendoni, che poi, in riferimento a delle espressioni poco felici utilizzate dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis sui procuratori afferma: “Secondo me queste dichiarazioni il mondo del calcio le tira fuori spesso perché ci sono delle condizioni”, sottolineando però che “oggi il Napoli è una società che si è trovata in una posizione straordinaria, che ha subito un attacco che subiranno anche l’Atalanta e altre squadre”. Questo attacco, spiega Bendoni, è “finanziario” e deriva dal mondo arabo, che ha interferisce sulla stipula dei contratti dei giocatori.

