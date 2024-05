Il saluto dell'allenatore rossonero: "Grazie per aver fatto parte storia club"

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: il Milan e Stefano Pioli comunicano che “nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019”. Il Milan in una nota “ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la prima squadra in questi cinque anni, ottenendo uno scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del club”.Il Milan comunica anche che Pioli oggi non farà la conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di campionato contro la Salernitana. Il tecnico parlerà nel post gara per le consuete interviste e per i saluti.

In un comunicato diffuso dal club rossonero, Stefano Pioli a sua volta “ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club” e esprime “profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità”. Il tecnico rivolge infine “un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato”.

Milan saluta Pioli in un video: “Vince solo chi ci crede”

“Grazie, Stefano”. Con questa didascalia in un video emozionale, il Milan saluta Stefano Pioli anche sui suoi canali social. Nel video scorrono le immagini di alcuni dei momenti più importanti e significativi dei cinque anni di Pioli alla guida del Milan: dalla incredibile vittoria ai rigori in Europa League contro il Rio Ave, ai “giorni del covid e di un Milan che rinasce”.

Ma c’è spazio anche per il ritorno in Champions League fino alla grande gioia per la vittoria dello scudetto. “Siamo tornati a vincere ed è stato bellissimo. Del resto ce lo hai insegnato tu, succede solo a chi ci crede”, è il messaggio di chiusura del video.

