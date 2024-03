Il regista aveva dichiarato di non seguire più la squadra rossonera dopo l'addio di Paolo Maldini

“Le parole di Pioli? Va bene, mi fa molto piacere. Questo silenzio dell’allenatore nei riguardi della cacciata della vecchia dirigenza non mi era piaciuto. E non credo di essere il solo. Adesso che Pioli dice che solidarizza con Maldini e che con lui ha un ottimo rapporto naturalmente fa sì che io mi ricreda. Continuerò a tifare Milan? Sì, se è così certo”. Così a LaPresse Pupi Avati, replicando alle parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, a proposito di alcune dichiarazioni del regista che ha detto di non seguire più il Milan dopo l’addio di Paolo Maldini.

Le parole dell’allenatore del Milan

“Pupi Avati sul mio rapporto con Maldini? Non ho il numero di Pupi Avati. Se lui non tifa più Milan per il mio rapporto con Maldini non è buono, si sbaglia di grosso. Io ho un ottimo rapporto con Maldini, quindi lui può tornare tranquillamente a tifare Milan se è quello che vuole fare” le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, a proposito di alcune dichiarazioni del grande regista che ha detto di non seguire più il Milan dopo l’addio di Paolo Maldini.

