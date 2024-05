Al secondo posto la rete in acrobazia di Aubameyang del Marsiglia contro l'Ajax

Gli Osservatori Tecnici dell’Uefa hanno scelto i dieci gol più belli della UEFA Europa League 2023/24. Al primo posto di questa speciale classifica c’è il secondo gol messo a segno da Ademola Lookman dell’Atalanta nel trionfo in finale contro il Bayer Leverkusen, il preciso destro dal limite dell’area di rigore che è andato a insaccarsi nell’angolino basso a sinistra del portiere tedesco Kovar. Al secondo posto la rete in acrobazia di Pierre-Emerick Aubameyang del Marsiglia contro l’Ajax. Al terzo posto Mohammed Kudus, con un’azione personale nella vittoria casalinga del West Ham per 5-0 sul Friburgo.

UEFA’s Technical Observer Panel select their top 10 goals of the 2023/24 #UEL season 🙌 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata