L'ultima partita della leggenda blaugrana in panchina sarà questa domenica a Siviglia

Ora è ufficiale: Xavi Hernandez lascerà il Barcellona alla fine della stagione. In un comunicato, il club blaugrana ha fatto sapere che nella tarda mattinata di oggi “il presidente Joan Laporta ha comunicato” al tecnico “che non continuerà come allenatore della prima squadra nella stagione 2024-2025”. Si tratta di una marcia indietro rispetto all’annuncio di qualche settimana fa, quando Xavi sembrava esser destinato a rimanere in sella.

“L’incontro si è svolto presso la Ciudad Deportiva Joan Gamper ed erano presenti il vicepresidente sportivo, Rafa Yuste, e il direttore sportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, nonché gli assistenti di Xavi, Òscar Hernández e Sergio Alegre”, spiega il Barcellona, che “vuole ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, che si aggiunge a una carriera senza precedenti come giocatore e capitano della squadra, e gli augura tutta la fortuna del mondo”.

L’ultima partita di Xavi sulla panchina blaugrana sarà questa domenica a Siviglia. “Nei prossimi giorni -conclude la nota- il Barcellona farà il punto sulla nuova struttura della prima squadra”.

