L'annuncio è arrivato oggi in conferenza stampa

Inversione di marcia per Xavi. L’attuale allenatore del Barcellona, che aveva annunciato il suo addio ai blaugrana alla fine della stagione, ha comunicato oggi la sua intenzione di rimanere sulla panchina della squadra catalana.

“Non credo che il progetto sia finito, possiamo renderlo un progetto vincente. E ne sono convinto, penso di avere tutti sogni del mondo. Da tre mesi fa ad oggi tutto è cambiato“, ha affermato l’ex centrocampista catalano in conferenza stampa. “Poiché cambiare idea è per i saggi, noi siamo qui per correggere – ha aggiunto Xavi -. Non era una questione di ego o di soldi, era un problema di club. È un cocktail di ragioni e, naturalmente, è una questione di fiducia”.

“Abbiamo parlato e lui ha proiettato l’entusiasmo, l’ambizione e la fiducia che ha nel progetto”, ha commentato da parte sua il presidente del Barcellona, Joan Laporta.

