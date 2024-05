Mercoledì prossimo la squadra di Italiano sfiderà l'Olympiacos

La Fiorentina sbarca in Sardegna per la sfida di questa sera, alle 20.45, contro il Cagliari. Nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano sfida i sardi allenati da Claudio Ranieri, che, dopo aver conquistato la salvezza, ha annunciato che lascerà i rossoblù a fine stagione. Difficile per la Fiorentina non pensare a mercoledì prossimo, quando sfiderà l’Olympiacos nella finale di Conference League. Italia che spera dunque in un bis, dopo la storica vittoria dell’Atalanta in Europa League per 3-0, ieri contro il Bayer Leverkusen.

Cagliari-Fiorentina, le probabili formazioni

Nonostante le distrazioni, la Viola è comunque in cerca di una vittoria che la consoliderebbe all’ottavo posto, valevole proprio per la qualificazione alla Conference League dell’anno prossimo. Nessun squalificato in casa Fiorentina, che però dovrà fare a meno dell’infortunato Sottil. Italiano scenderà in campo con una formazione un po’ rimaneggiata dal turnover, con Milenkovic in difesa e Bonaventura e Mandragora a centrocampo. Maglia da titolare per Ikoné e Castrovilli, mentre restano aperti i ballottaggi tra Beltran e Barak e tra Belotti e Nzola.

Tra le fila del Cagliari, invece, Ranieri potrebbe dare un’occasione a Radunovic tra i pali. In difesa, Di Pardo terzino destro e Hatzidiakos al centro. Ultima per Nandez, mentre Luvumbo e Viola agiranno alle spalle di Lapadula. Dossena assente per squalifica e Makoumbou e Jankto ancora fermi ai box.

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Mina, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Deiola, Sulemana; Luvumbo, Viola; Lapadula

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Castrovilli, Beltran, Ikoné; Belotti

