L'allenatore aveva messo in dubbio la sua reale indisponibilità durante le qualificazioni ai Mondiali

Victor Osimhen infuriato in diretta Instagram. L’attaccante del Napoli ha attaccato il ct della Nigeria George Finidi, che lo aveva accusato di non dare il massimo per la sua Nazionale, mettendo in dubbio la sua reale indisponibilità per le partite di qualificazione Mondiale. Osimhen si era infortunato contro il Lecce lo scorso 26 maggio: “Dite Osimhen qui, Osimhen lì… non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca, pubblicherò le foto nelle mie storie. Ho gli screenshot!” alcune delle frasi pronunciate dall’attaccante in diretta Instagram, prima che qualcuno gli togliesse il telefono dalle mani.

