Gol di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal

La Spagna ha battuto con un netto 3-0 la Croazia nel match valido per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2024, quello in cui è inserita anche l’Italia. La Roja ha ipotecato la vittoria nel primo tempo, grazie alle reti di Morata al 29′, di Fabian Ruiz al 32′ e di Carvajal al 47′. Nella ripresa a dieci minuti dal 90′ Petkovic si è fatto parare un rigore da Unai Simon. La Spagna sale così a 3 punti in classifica, mentre la Croazia resta ferma a zero.

