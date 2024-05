Al calciatore del Milan verrebbe proposto un ingaggio faraonico da 50 milioni di euro a stagione

L’Al Hilal è pronto a investire una cifra folle per Rafael Leao. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese ‘O Jogo’ il club saudita sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 175 milioni per strappare l’attaccante al Milan, anche in virtù del probabile addio di Neymar, condizionato da problemi fisici. All’ex giocatore del Lille verrebbe proposto un ingaggio faraonico da 50 milioni di euro a stagione.

