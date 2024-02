Il fuoriclasse rossonero ha raccontato alcuni aneddoti dell'inizio della sua carriera

Davanti a un folto pubblico di tifosi rossoneri, l’attaccante del Milan Rafael Leao ha presentato il suo libro ‘Smile’ alla libreria Mondadori in Duomo a Milano. In un dibattito insieme al giornalista sportivo Xavier Jacobelli, il fuoriclasse portoghese ha raccontato alcuni aneddoti dell’inizio della sua carriera e lanciato un messaggio di speranza per i giovani.

