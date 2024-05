L'attaccante scherza con i compagni durante la festa dopo la vittoria dell'Europa League

Dopo la storica vittoria dell’Europa League, grazie alla tripletta di Lookman contro il Bayer Leverkusen, i giocatori dell’Atalanta hanno festeggiato nello spogliatoio dell’Aviva Stadium di Dublino. Tra i protagonisti principali Gianluca Scamacca. L’attaccante della Dea ha deciso di condividere i festeggiamenti con i suoi follower attraverso una diretta Instagram, durante la quale ha ironizzato sul finale di stagione.

Festa Atalanta, Scamacca sarcastico sui social

“Occhio, testa che mancano ancora due partite alla fine del campionato”, ha scherzato Scamacca, protagonista anche di un altro simpatico siparietto, nel quale sembrava non apprezzare la birra analcolica che gli era stata offerta. I prossimi due impegni di Serie A, contro il Torino e il recupero contro la Fiorentina, sono totalmente ininfluenti per l’Atalanta, ma il video non è sfuggito ai tifosi romanisti che si augurano che la Dea non chiuda nei primi quattro posti: così, infatti, la Roma si qualificherebbe alla prossima Champions League.

