Il mister bianconero: "Furioso con Giuntoli dopo la premiazione? Non è successo assolutamente niente"

Parole che sembrano presagire un addio quelle pronunciate da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dei bianconeri battendo 1-0 l’Atalanta all’Olimpico di Roma. “I miei ragazzi hanno fatto una stagione importante e straordinaria, nonostante non si sia riusciti a lottare per il campionato fino alla fine. Però siamo entrati in Champions, quindi la società avrà, lascio…. lascio… se l’anno prossimo non sarò l’allenatore della Juventus, visto che mi danno ormai per fuori dalla Juventus, lascio una Juventus forte“, ha detto a Mediaset il tecnico livornese. “Che cosa racchiude questa vittoria? Assolutamente niente, che la Juventus vince e tutto si racchiude in questa frase. Sono molto contento per i ragazzi, hanno fatto un buon lavoro, hanno regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me, quindi sono molto contento della serata. Vincere non è mai facile, ma è nel dna della Juventus“, ha poi aggiunto.

Allegri e la presunta polemica con Giuntoli

Infine, il mister bianconero ha respinto le ricostruzioni secondo cui, durante i festeggiamenti, avrebbe fatto un gesto polemico nei confronti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: “Furioso con Giuntoli dopo la premiazione? Non è successo assolutamente niente perché stavo festeggiando con la squadra e con la Curva, non ho assolutamente detto niente a nessuno, rispetto molto la società, rispetto molto gli uomini e ripeto, la Juventus è vincere e il resto non conta niente. Sembrava quasi che volessi allontanare qualcuno? Ma assolutamente no”, ha affermato.

