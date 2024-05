L'allenatore bianconero è stato espulso a pochi minuti dal termine del match

Massimiliano Allegri si è lasciato andare a una sfuriata verso il termine della finale di Coppa Italia, vinta per 1 a 0 contro l’Atalanta. L’allenatore bianconero si è scagliato contro il quarto uomo per un fallo non ravvisato dall’arbitro Maresca, che lo ha immediatamente espulso.

La rabbia di Allegri è proseguita anche nel tunnel, dove ha preso a calci dell’attrezzatura allestita dagli operatori di LaPresse, per poi rivolgersi duramente contro il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.

