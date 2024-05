I friulani di Cannavaro salgono a 33 punti, +1 sulle terzultime Frosinone e Empoli

Tre punti pesanti in chiave salvezza per l’Udinese, che esce almeno momentaneamente dalla zona retrocessione battendo 2-0 il Lecce in trasferta al Via del Mare nel primo posticipo del lunedì della 36/a giornata di Serie A. I friulani di Fabio Cannavaro sbloccano il risultato con un colpo di testa di Lucca, al 36′, su cross di Payero. Nel finale, Samardzic firma il raddoppio (85′). L’Udinese sale a quota 33 e aggancia il Cagliari, a +1 sulla coppia Frosinone-Empoli, terz’ultima in classifica. I salentini di Gotti, già certi della salvezza, restano fermi a 37.

