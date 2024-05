Ai lariani è bastato un pareggio con il Cosenza per festeggiare. Il Venezia ai playoff dopo il ko di La Spezia

Il Como torna in serie A dopo 21 anni e raggiunge il già promosso Parma. Ai lariani nell’ultima giornata del campionato cadetto è bastato un pareggio interno con il Cosenza per 1-1 per far scattare la festa grazie alla contemporanea sconfitta del Venezia sul campo dello Spezia per 2-1. I lagunari vanno quindi ai playoff insieme a Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Retrocede in Lega Pro invece l’Ascoli a cui non basta la vittoria per 2-1 contro il Pisa. Vanno ai playout il Bari, 2-0 casalingo al Brescia, e la Ternana che si è imposta 1-0 sul campo della FeralpiSalò, già retrocessa da tempo insieme al Lecco.

