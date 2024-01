I lombardi si fermano sul 2-2 sul campo della Reggiana e restano secondi con 39 punti

I risultati delle partite di sabato valevoli per la 21esima giornata di Serie B. Termina in parità 1-1 la sfida tra Brescia e Sudtirol, le reti tutte nella ripresa di Pecorino per gli ospiti e Borrelli su rigore per i padroni di casa. Netta vittoria casalinga della FeralpiSalò per 3-0 sul Catanzaro con i gol di Kourfalidis, Compagnon e La Mantia su rigore. Termina 2-2, invece, la sfida tra Reggiana e Como: emiliani avanti con Gondo in apertura, rimonta comasca con Gabrielloni e Cutrone nel primo tempo e definitivo pari reggiano con Girma nella ripresa. Importante successo esterno della Cremonese in casa dello Spezia, l’1-0 porta la firma del bomber Coda nel secondo tempo. Infine vittoria casalinga della Ternana per 3-1 sul Cittadella con le reti di Carboni, Lucchesi e del neo acquisto Pereiro. Non basta ai veneti il momentaneo pari di Pandolfi. In classifica comanda sempre il Parma con 45 punti seguito dal Como con 39 e dalla coppia formata da Cremonese e Venezia con 38. In coda sempre ultimi Spezia e Feralpi con 17 punti preceduti dall’Ascoli con 18 e dal Lecco con 20. Con i tre punti odierni la Ternana sale a quota 21 alla pari del Cosenza.

