I parigini colpiscono due pali nella stessa azione

Il Borussia Dortmund si aggiudica il primo round con il Psg: I tedeschi si impongono 1-0 nell’andata della semifinale di Champions League. A decidere il match del Signal Iduna Park è il sinistro vincente di Fullkrug al 36′ del primo tempo. I parigini non riescono a sfruttare le occasioni create per pareggiare e colpiscono anche due pali nella stessa azione, con Mbappé e Hakimi. Il ritorno è in programma il 7 maggio al Parco dei Principi.

