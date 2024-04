Al via i festeggiamenti per il ventesimo Scudetto

Tutto pronto per la festa Scudetto dell’Inter in piazza Duomo a Milano. Il pullman scoperto con a bordo la squadra di Inzaghi, che lunedì scorso ha vinto il suo ventesimo campionato, sta facendo il giro per le strade di Milano, ma tantissimi tifosi nerazzurri hanno già iniziato a invadere la piazza, che in serata sarà al centro dei festeggiamenti.

