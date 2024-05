Roma, 14 mag. (LaPresse) – “Tutti conseguiti a sistema gli obiettivi europei in scadenza a fine 2023 e parimenti elevati i risultati di avanzamento di quelli con rilevanza nazionale (tasso di raggiungimento all’84 per cento). Nel primo semestre 2024 l’attuazione prosegue in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà marzo, tra gli obiettivi ancora da conseguire le Amministrazioni titolari assegnavano solamente a 2 scadenze un grado di complessità attuativa alto”. E’ quanto si legge nella relazione semestrale della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Pnrr, approvata il 9 maggio dalle sezioni riunite in sede di controllo. “Segnali positivi provengono anche da un esame più complessivo del Piano: sono solo 15 gli investimenti per i quali le Amministrazioni titolari hanno segnalato alla Corte particolari difficoltà attuative (il 7 per cento delle misure da completare). In tutti i casi sono stati individuati o già avviati i necessari interventi correttivi, dei quali la Corte auspica una tempestiva attuazione”, si legge.

