Il video ripreso dai tifosi durante la sfida con l'Arsenal

L’Old Trafford di Manchester, casa dello United e uno degli stadi più iconici del calcio inglese, soprannominato ‘The theatre of dreams’, sembra ormai assecondare il deludente stato di forma dei ‘Red Devils’, che stanno terminando un’altra stagione deficitaria. Le immagini riprese dai tifosi durante la sfida con l’Arsenal mostrano l’impianto pesantemente allagato a causa della forte pioggia caduta sulla città britannica. Le tribune (ma non solo) sono state inondate, con gli spettatori costretti alla fuga.

