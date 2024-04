Il tecnico bianconero è fiducioso per la sfida contro i rossoneri: "Abbiamo recuperato le energie"

“E’ una gara bella, importante, è uno scontro diretto. E’ una squadra forte e ben allenata, con giocatori di valore. Bremer riposa? Domani valuterò il da farsi, abbiamo recuperato tutte le energie. Domani saremo pronti per fare una bella partita”. Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri carica l’ambiente alla vigilia della sfida di campionato con il Milan.

“Inter ha valore diverso rispetto alle altre”

“Pioli dice che l’Inter è la più forte da quattro anni? Non so se l’Inter è la più forte, so solamente che quest’anno l’Inter era nettamente più forte delle altre ma quando lo dicevo venivo preso per matto. Ci sono dei valori e bisogna essere realisti, l’Inter in questo momento rispetto alle altre ha un valore diverso”.

“Juve favorita senza coppe? Fatti dicono altro”

“Juve è stata favorita dal non aver giocato le coppe? La Juve nei miei primi cinque anni ha giocato due finali di Champions e ha vinto cinque scudetti. E’ sempre arrivata in fondo alle competizioni. A inizio anno giustamente il direttore Marotta, a cui faccio i complimenti, così come Pioli dicevano così, ma i fatti dicono tutt’altro. Ma è normale che sia così”.

“Prossima stagione bellissima, Juve in tante competizioni”

“La prossima sarà una stagione bellissima, quando giochi tante competizioni è molto bello. Domani è una partita che in caso di vittoria ci permetterebbe di ambire al secondo posto, che sarebbe un bellissimo risultato. La sfida alla Juventus è essere competitivi all’interno di una sostenibilità. Quando ripartirà il campionato, avrà l’obiettivo di vincere. Quando si lavora alla Juve l’ambizione massima deve essere quella di ottenere il massimo risultato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata