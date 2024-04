Il tecnico dei rossoneri ha parlato alla vigilia della sfida con la Juventus: "Dobbiamo rialzarci"

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della sfida di Torino con la Juventus che mette in palio punti importanti per la volata al secondo posto in classifica. Un big match che arriva a pochi giorni dal ko del Milan nel derby con l’Inter che ha regalato ai nerazzurri il 20esimo scudetto. “In questi anni ci sono stati momenti molto positivi o negativi, non ci sono state via di mezzo. Darei tutto per poter cambiare il risultato del derby”, ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri aggiungendo: “Divario con l’Inter? Per esser di quel livello lì, il Milan deve essere forte. Noi abbiamo dato tutto, l’Inter è da quattro anni la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due scudetti”.

“Con la Juve Leao sarà capitano. Dovremo lottare, dare il massimo come se fosse l’ultima partita. Dobbiamo essere determinati. La Juve è in un buon momento ma vogliamo difendere il secondo posto”, ha continuato Pioli. “Il focus deve essere quello di arrivare secondi, di tornare a vincere perché sono stati 10 giorni difficili. Non possiamo fermarci alle delusioni che abbiamo subito, dobbiamo avere la forza, l’orgoglio per vincere le partitee fino alla fine. Abbiamo il dovere di rialzarci. Dobbiamo dimostrare di essere il Milan”.

Pioli ha analizzato anche i bianconeri: “La Juventus è una squadra solida che può trovare la giocata in maniera imprevedibile. Farò giocare chi mi garantisce di poter vincere le partite. Domani dobbiamo affrontarla con convinzione”. In merito alle squalifche dovute al finale nervoso nel derby, ha aggiunto: “Sarebbe stato meglio avere tutti i giocatori a disposizione”. E su Theo Hernandez ha affermato: “Mi pare possa essere un giocatore importante per il futuro del Milan”.

