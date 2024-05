Ciociari a un passo dalla salvezza, decisivo il gol di Cheddira

Vittoria pesantissima del Frosinone nella corsa salvezza. I ciociari ottengono il primo successo in trasferta in campionato battendo 1-0 il Monza all’U-Power Stadium nel match valido per la 37/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Cheddira al 9′ del primo tempo. Con questo successo la squadra di Di Francesco sale a quota 35 punti, a un passo dalla salvezza.

