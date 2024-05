Reti entrambe su rigore di Niang e Samardzic. Emiliani in Serie B

E’ finita 1-1 la sfida salvezza tra Udinese ed Empoli, gara valida per la 37/a giornata di Serie A. Succede tutto nel finale di partita: Niang sblocca il risultato al 90′ su calcio di rigore, Samardzic pareggia al 103′, sempre dal dischetto, all’ultimo tentativo, dopo una trattenuta commessa da Fazzini in area su Payero, contatto sfuggito all’arbitro Guida ma non al Var. In virtù di questo pareggio il Sassuolo, battuto oggi pomeriggio dal Cagliari, retrocede. I friulani salgono così a 34 punti e restano quartultimi, i toscani avanzano a 33 ma restano ancora in zona retrocessione a 90 minuti dal termine del campionato.

