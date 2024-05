Decidono i gol di Prati e Lapadula. I neroverdi sono ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B

Il Cagliari vince 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel match valido per la 37/a giornata di Serie A e conquista l’aritmetica salvezza con una giornata d’anticipo. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni la partita si sblocca nella ripresa. Prati fa gioire gli ospiti segnando in mischia al 26′, Lapadula raddoppia nel primo minuto di recupero su calcio di rigore dopo un evidente errore di Kumbulla. I sardi salgono così a 36 punti e festeggiano la salvezza, mentre i neroverdi restano fermi a quota 29 e sono ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B.

