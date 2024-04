Il difensore giallorosso è guarito dal pneumotorace che si era verificato nella partita in casa dell'Udinese

Sospiro di sollievo definitivo per Evan Ndicka, il difensore della Roma colpito da un malore durante la partita dei giallorossi in casa dell’Udinese del 14 aprile scorso, poi sospesa. Il giocatore, si apprende dalla società, si è sottoposto, presso la clinica villa Stuart Fifa medical center, a una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine. Il giocatore risulta quindi idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire: potrà tornare in campo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata