Il difensore si è accasciato per un dolore al petto. È stato portato in ospedale per accertamenti

L’arbitro Luca Pairetto ha sospeso definitivamente Udinese-Roma, gara valida per la 32a giornata di Serie A, a causa di un malore occorso a Evan Ndicka. Il difensore giallorosso si è accasciato al 71′ per un dolore al petto ed è stato portato via in barella. Uscendo dal campo il calciatore ivoriano, cosciente, ha mostrato il pollice verso l’alto. Dopo qualche minuto di incertezza, su richiesta della Roma, in apprensione per le condizioni del giocatore, il direttore di gara ha definitivamente posto fine al match, fino a quel momento sul punteggio di 1-1 in virtù dei gol di Pereyra e Lukaku. La decisione dell’arbitro ha ricevuto gli applausi dell’intera Bluenergy Arena.

Calciatore in ospedale per accertamenti

Il club giallorosso ha comunicato che Ndicka “è cosciente” ed “è stato portato in ospedale per accertamenti”.

