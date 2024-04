Primo rivale dello spagnolo è Antonio Conte. Più lontane le ipotesi Thiago Motta e Vincenzo Italiano

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e la sconfitta per 2-1 nel derby, che ha consegnato all’Inter il suo ventesimo scudetto, il tecnico del Milan Stefano Pioli sembra avere le ore contate sulla panchina rossonera. Sembra sempre più inevitabile il cambio in estate, e i bookmaker iniziano già a fare le prime ipotesi sul suo successore. In testa alle preferenze c’è Julen Lopetegui, ex ct della nazionale spagnola e allenatore del Real Madrid nel 2018, la cui ultima esperienza in panchina al Wolverhampton in Premier League si è chiusa l’8 agosto 2023. Primo rivale Antonio Conte, pronto a tornare in panchina dopo l’esonero a marzo 2023 dal Tottenham. Più lontane le opzioni Thiago Motta, tecnico rivelazione della Serie A con il Bologna, e Vincenzo Italiano dalla Fiorentina.

