I gol di Acerbi al 18esimo e Thuram al 49esimo

Match point scudetto per l’Inter nel derby in casa del Milan. I nerazzurri con una vittoria o un pareggio saranno matematicamente campioni d’Italia con cinque giornate di anticipo. Mentre è in corso il secondo tempo, i nerazzurri sono in vantaggio per 2-0: i gol di Acerbi di testa al 18esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di Thuram al 49esimo con un destro rasoterra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata