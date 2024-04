Prende il posto di Gabriele Cioffi esonerato dopo il ko di Verona

L’Udinese ha ufficializzato coin un tweet su X l’arrivo di Fabio Cannavaro, come nuovo allenatore. Per l’ex capitano della nazionale si tratta della prima panchina in Serie A e della seconda esperienza da allenatore in Italia dopo la parentesi dello scorso anno in Serie B con il Benevento.

Cannavaro prende il posto dell’esonerato Gabriele Cioffi che ha pagato l’ultimo ko contro il Verona nella delicata sfida salvezza. Il club friulano è attualmente terz’ultimo in classifica a pari punti con il Frosinone e davanti solo a Salernitana e Sassuolo.

