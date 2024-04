Vittoria in rimonta per i nerazzurri

L’Inter si impone per 2-1 in rimonta in casa dell’Udinese nel posticipo della 31a giornata di Serie A. I gol di Samardzic (U) al 40′, di Calhanoglu (I) su rigore al 55′ e di Frattesi (I) al 96′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata