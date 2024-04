Il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa: "Non parliamo di me, interessa poco"

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Inter, il big match che chiude lunedì sera la 33esima giornata di serie A e che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzurri, in caso di successo, con ben cinque gare di anticipo. “Possiamo usare tanti termini: orgoglio, appartenenza. Per la classifica in campionato, per l’uscita dall’Europa League, per la partita che può dare lo scudetto all’Inter, noi abbiamo una grande occasione e dobbiamo approfittarne”, ha detto il tecnico dei rossoneri inquadrando il derby.

“Una vittoria sarebbe importantissima. Di me? Non parliamo, se ne sta parlando da troppo e non fa bene a nessuno. Ma non a me”, ha aggiunto. “Cosa chiedo alla squadra? Chiedo di vincere domani, di fare bene alla fine. Venivamo da un momento importante, poi siamo stati eliminati giocando come non facciamo di solito. Possiamo dare molto di più. Troppe critiche nei miei confronti? Non mi interessa: tutti hanno il diritto di giudicare, c’è chi lo fa con rispetto e chi meno, ma non posso cambiarlo. La cosa più importante è che domani 70mila tifosi spingeranno il Milan. Non parliamo di me, interessa poco. Parliamo piuttosto del Milan, che deve ribaltare 5 sconfitte nel derby. Dobbiamo fare una grande partita, loro sono forti e meritano di vincere scudetto. Ma dobbiamo fare di tutto affinché non accada domani”, ha aggiunto.

Pioli: “Non darò voti né bilanci, lo farò alla fine”

“Rimpianti per questa stagione? Non darò voti né bilanci, lo farò alla fine. A fine anno farò le mie valutazioni, sicuramente mi porterò via qualcosa”, ha detto ancora Pioli. “La squadra non deve giocare per me, ma per se stessi, i tifosi e la maglia che indossa, le altre cose mi interessa poco, conta la prestazione e il risultato, non Pioli”, ha aggiunto. “Se la squadra attraversa un momento difficile, è normale che la condizione e la qualità può stentare ad arrivare. Ma non era il nostro caso. Sono state due partite non al nostro livello anche se equilibrate, ma sono state due sconfitte. Loro hanno fatto meglio. Domani queste cose non possiamo permettercele, servirà tutt’altro: il livello è alto e dovremo superarci”, ha aggiunto.

Pioli: “All’andata avevamo altissime aspettative, poi difficoltà non superate”

“Mi sento di dare tutto. Ho sempre detto che ho fatto così dal primo giorno e ho ricevuto tantissimo”. Così il tecnico dei rossoneri. “Come si fa a ritrovare la sicurezza nel derby? Giocando con grande motivazione, senza andare sotto nei primi minuti come è già successo, giocare sapendo di essere all’altezza. All’andata avevamo altissime aspettative, poi ci siamo scontrati con difficoltà che non abbiamo superato”, ha aggiunto. “Mi aspetto un derby carico di nervosismo? Sì, ma che sia un sano nervosismo a livello agonistico”, ha spiegato.

