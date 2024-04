I giallorossi non vorrebbero disputare i restanti venti minuti circa della partita contro l'Udinese il 25 aprile, ma a maggio

All’indomani della qualificazione per le semifinali di Europa League, per la Roma il calendario da qui a fine stagione si fa sempre più fitto. Per questo – secondo quanto appreso da LaPresse – il club giallorosso si è già attivato e ha scritto una lettera alla Lega Serie A per chiedere di disputare i restanti venti minuti circa della partita contro l’Udinese, sospesa lo scorso weekend per il malore a Ndicka, nel mese di maggio in concomitanza con il recupero di Atalanta-Fiorentina, che era stata a sua volta rinviata per la tragica scomparsa di Joe Barone. I giallorossi non vorrebbero giocare il 25 aprile, visto che lunedì 22 giocheranno contro il Bologna e nel weekend successivo dovranno affrontare il Napoli. Secondo il club giallorosso, se si dovesse giocare il 25 aprile il Bayer Leverkusen beneficerebbe di un numero maggiore di giorni di riposo rispetto alla Roma.

Udinese-Roma verso recupero 25/4, per giugno nodo spareggi salvezza

Riguardo il recupero degli ultimi 20′ di Udinese-Roma, gara della scorsa giornata interrotta al 71′ per il malore di Evan N’Dicka, si va con molta probabilità verso la data del 25 aprile. La decisione sarà resa nota nel corso della giornata odierna nonostante, a quanto apprende LaPresse, la lettera della società giallorossa che ha chiesto alla Lega di A di considerare il possibile recupero a giugno per non favorire il Bayer Leverkusen in vista delle semifinali di Europa League e per garantire la correttezza della corsa al quarto e quinto posto che valgono la Champions. In Lega sono ore di riflessione prima della decisione ufficiale ma a complicare la richiesta dei giallorossi ci sarebbe il nodo spareggi salvezza. Infatti l’Udinese è in piena lotta per non retrocedere e il rischio sarebbe quello di ritrovarsi in un eventuale spareggio salvezza che si dovrebbe giocare inevitabilmente negli ultimi due slot (gli spareggi sono in gare di andata e ritorno) a ridosso della fine del campionato prevista per il 26 maggio. Subito dopo, ci sarebbe la partenza dei giocatori internazionali verso i ritiri delle rispettive nazionali per preparare l’Europeo 2024. C’è poi un’altra questione che fa riflettere la Lega: la Roma chiede il rispetto della contemporaneità con Atalanta-Fiorentina, ma una delle due disputerà sicuramente la finale di coppa italia, rendendo inutilizzabile quindi anche il 15 maggio per disputare i due recuperi nello stesso giorno.

