La Roma ha battuto 2-1 il Milan e si è qualificata per le semifinali di Europa League. Rete di Mancini al 12′ e di Dybala al 21′. Nella ripresa a segno Gabbia all’85’. Giallorossi in inferiorità numerica dal 31′ per l’espulsione di Celik per fallo su Leao. La Roma affronterà il Bayer Leverkusen campione di Germania nel prossimo turno.

Mancini: “Orgogliosi, abbiamo lottato e saputo soffrire”

“Ho il magone. Mia sorella e la famiglia di Mattia soffrono. Il loro mondo gli è crollato addosso ma so che si rialzeranno per Mattia. Ho cercato di fare un gesto per la famiglia e per Mattia, il padre era venuto qui tante volte, e mi ha detto che era stato il giorno più bello della loro vita, sono molto emozionato“. Così a Sky Sport, Gianluca Mancini, difensore della Roma, che ha dedicato la rete nella gara contro il Milan, nel ritorno dei quarti di Europa League, a Mattia Giani, calciatore 26enne deceduto lunedì scorso. “Era una partita difficile, l’abbiamo affrontata bene, siamo rimasti in dieci e abbiamo lottato, l’abbiamo fatto per Celik, quello che conta è la Roma e il collettivo, abbiamo saputo soffrire tantissimo, per il quarto anno di fila siamo in una semifinale”, ha aggiunto.

