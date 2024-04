Stando alle immagini social, al gol del raddoppio, il tecnico gigliato si è avvicinato all'inviata di Sky, Vanessa Leonardi, coperta da un cappuccio

Per la Fiorentina ieri è stata una vittoria sofferta, quella contro il Viktoria Plzen, che vale l’accesso alle semifinali di Conference League. Sui social però più che i gol di Gonzalez e Biraghi ai supplementari, impazza tutt’altro. Stando alle immagini che circolano sulla rete, al raddoppio dei viola il tecnico gigliato si è avvicinato all’inviata di Sky, Vanessa Leonardi, coperta da un cappuccio del piumino dietro il quale per alcuni secondi si nasconde anche il viso dell’allenatore. Per molti quello sarebbe stato un bacio prolungato con la giornalista, un ‘bacetto’ come lo ha definito il telecronista Dario Massara. Stando a quanto riferisce a LaPresse la Fiorentina, invece, “nessun bacio, la giornalista aveva la testa sotto il cappuccio e quella era solo una fitta conversazione”.

