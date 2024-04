La squadra di Italiano ha superato 2-0 il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di finale

Nico Gonzalez e Biraghi permettono alla Fiorentina di battere 2-0 il Viktoria Plzen e qualificarsi così alle semifinali di Conference League. La squadra di Italiano, rimasta in superiorità numerica a metà del secondo tempo, è riuscita a superare i cechi solo ai tempi supplementari, con le reti dell’argentino al 92esimo e del terzino italiano al 108esimo.

Primo tempo dominato dalla squadra di Italiano, che non concede praticamente nulla agli avversari e sfiora a più riprese il gol del vantaggio. Le occasioni più clamorose sono il palo di testa di Belotti e la traversa di Kouamé con un sinistro da posizione ravvicinata, mentre nei minuti di recupero anche Nico Gonzalez ha la palla buona per sbloccare il risultato ma i difensori cechi si rifugiano in angolo. Di fatto Viktoria Plzen mai pervenuto dalle parti di Terracciano.

Nella ripresa continua il forcing incessante della Fiorentina, pericolosissima ancora con Mandragora che si esibisce in una spettacolare rovesciata di poco alta. La svolta della partita poco dopo l’ora di gioco, quando i cechi restano in dieci per l’espulsione di Cadu per un fallo su Dodo rilevato dal Var. La squadra di italiano prova ad aumentare i suoi sforzi alla ricerca del gol, ma la muraglia eretta dal Plzen davanti alla porta continua a reggere.

Si arriva così all’epilogo dei supplementari quando, dopo appena 1′, Nico Gonzalez trova finalmente un destro vincente in mischia sotto la traversa che fa esplodere il Franchi. E’ 1-0. Sbloccato il risultato, la viola gioca finalmente sul velluto e sfiora anche il raddoppio con il terzo palo della sera colpito questa volta da Martinez Quarta. Il raddoppio arriva meritato nel secondo supplementare segnato da capitan Biraghi al termine di un micidiale contropiede orchestrato da Ikoné. Sulle rive dell’Arno può partire la festa.

