I campani sempre più vicini alla matematica retrocessione in serie B

La Lazio ha battuto la Salernitana per 4-1 nell’anticipo della 32esima giornata del campionato di Serie A. Tutto facile per i biancocelesti che chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Felipe Anderson al 7′ e al 35′ e alla rete di Vecino al 14′ intervallate dal gol ospite di Tchaouna al 16′. Nella ripresa a fissare il punteggio sul 4-1 per i padroni di casa la marcatura di Isaksen all’87’.

