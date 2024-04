Sulla multa da 5mila euro comminata per l'esultanza con la bandiera anti-biancoceleste: "Secondo voi è una sanzione congrua?"

La condanna del presidente della Lazio, Claudio Lotito, nei confronti di Gianluca Mancini, il difensore della Roma che al termine del derby di sabato scorso (vinto dai giallorossi per 1-0 proprio con un suo gol) ha esultato sventolando un vessillo con i colori dei rivali e un topo disegnato sopra. “Il gesto fatto da Mancini non lo avrebbe mai fatto un giocatore della Lazio, il comportamento dei nostri giocatori è completamente diverso da quello delle altre squadre”, ha detto il patron biancoceleste a Roma a margine della presentazione di Euro 2024 a Villa Aimone. In merito alla multa di 5mila euro comminata al difensore giallorosso dal giudice sportivo dopo l’episodio, ha aggiunto: “Secondo voi, è una sanzione congrua? Rispetta i valori dello sport? Ognuno di noi è in grado di giudicare. Noi non possiamo che attenerci a quello che il giudice ha deciso, solo questo posso fare”.

