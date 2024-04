A decidere il match un gol di Federico Gatti al 21'

Torna alla vittoria in campionato la Juventus che ha battuto la Fiorentina 1-0 nel match della domenica sera della 31esima giornata del campionato di Serie A. A decidere il match un gol di Federico Gatti al 21′. Nel primo tempo alla squadra di Allegri sono stati annullati 3 gol per fuorigioco. Nella ripresa Fiorentina in crescita e pericolosa in due occasioni con Nico Gonzalez, il cui tiro è stato parato sulla traversa da Szczesny, e con Beltran la cui conclusione, da buona posizione, è stata respinta da Nzola. Grazie a questi 3 punti la Juventus si porta a 62 punti e allunga sul Bologna fermato dal Frosinone. La Fiorentina resta a quota 43.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata