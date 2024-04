La squadra friulana di Gabriele Cioffi sale a quota 28 punti e allunga a +3 sulla zona retrocessione

Sassuolo e Udinese hanno pareggiato per 1-1, in una gara valida per la 30/a giornata di Serie A. Un risultato che fa felice soltanto la squadra friulana di Gabriele Cioffi che sale a quota 28 punti e allunga a +3 sulla zona retrocessione. Punto che serva a poco, invece, per il Sassuolo che resta pericolosamente al penultimo posto con 24 punti a -1 dalla coppa Empoli-Frosinone. Partita equilibrata al Mapei, succede tutto nel primo tempo in appena tre minuti: il Sassuolo passa in vantaggio al 41′ con un gol delizioso di Defrel che batte Okoye con un tocco morbido in uscita su assist filtrante di Matheus Henrique. Il pareggio dell’Udinese arriva al 44′ grazie a Thauvin che anticipa tutti nell’area piccola e di sinistro batte Consigli sotto la traversa. Nella ripresa succede poco, con l’Udinese che controlla senza eccessiva difficoltà i velleitari tentativi del Sassuolo di portare a casa i tre punti. Per entrambe la salvezza è comunque ancora tutta da conquistare.

