Per i friulani a segno Lucca e Zarraga, autogol di Giannetti per i capitolini

La Lazio è stata sconfitta 2-1 dall’Udinese nel posticipo della 28esima giornata di Serie A. Reti di Lucca al 47esimo e di Zarraga al 51esimo per la squadra di Cioffi, in mezzo il pareggio laziale con l’autorete di Giannetti. Successo importantissimo per i friulani che salgono a 27 punti, al 13esimo posto ma a solo 3 punti in più del Frosinone, che occupa la terzultima piazza. La Lazio dice invece quasi definitivamente addio alla Champions League, rimanendo ottava a 40 punti.

