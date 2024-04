Sardi e veneti restano a +2 sulla zona retrocessione

Termina 1-1 lo scontro salvezza tra Cagliari e Verona, valido per la 30/a giornata di Serie A. Un risultato che di fatto lascia invariate le posizioni delle due squadre, appaiate ora a quota 27 punti a +2 su Frosinone ed Empoli (impegnato stasera in casa dell’Inter) nella zona retrocessione.

Partita equilibrata, con un tempo per parte. Nella prima frazione meglio il Verona che trova il gol del vantaggio dopo 31′ con uno splendido esterno sinistro al volo di Bonazzoli su cross dalla destra di Noslin. Nella ripresa gli scaligeri trovano anche il raddoppio con Lazovic, ma arbitro e Var annullano per fuorigioco. Il Cagliari non si arrende e nel finale trova il meritato pareggio con Sulemana bravo a battere Montipò con un destro di prima intenzione da fuori area. Un punto prezioso per Ranieri e Baroni, ma per la salvezza ci sarà ancora da lottare.

