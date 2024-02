Vantaggio di Osimhen per i partenopei e pareggio allo scadere di Luvumbo per gli isolani

Seconda partita e secondo pareggio per Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, dopo l’1-1 contro il Barça in Champions League in campionato arriva lo stesso risultato anche in casa del Cagliari nella 26/a giornata di Serie A. Non basta agli azzurri un gol di Victor Osimhen a metà ripresa, in pieno recupero il Cagliari trova un insperato pareggio con Zito Luvumbo.

Pari amaro per il Napoli, che con 37 punti scivola a -12 dal Bologna e vede ormai sempre più lontana la zona Champions League. La Conference è invece lontana 4 punti, con la Roma a quota 41 impegnata domani sera contro il Torino. Punto preziosissimo, invece, per il Cagliari di Claudio Ranieri che aggancia a quota 20 punti Sassuolo e Verona nella bagarre per non retrocedere.

Dopo un primo tempo povero di emozioni, il Napoli sblocca il risultato al 65′ con un gol di testa di Osimhen su assist al bacio di Raspadori. Il Cagliari prova a reagire ma di fatto non riesce quasi mai a rendersi pericoloso dalle parti di Meret, anzi nel finale è il Napoli a fallire con Politano, Simeone e Lobotka due facili occasioni per il raddoppio. Quando ormai la vittoria del Napoli sembra in cassaforte, al 96′ Luvumbo approfitta di una clamorosa dormita della difesa azzurra e su un lancio dalle retrovie di Dossena firma l’insperato 1-1.

Calzona: “L’Europa? Più difficile ma aspiriamo a obiettivo massimo”

“Kvara? Fa di tutto per fare quello che gli chiedo, magari si concentra anche tanto che perde di vista le sue qualità. Ha grande disponibilità, sono contento, questo mi fa be sperare perché se manca questa diventa dura”. Così Francesco Calzona, tecnico del Napoli, a Dazn, dopo il pareggio con il Cagliari. “Obiettivo Europa? Nella nostra situazione dobbiamo pensare partita per partita e cercare di vincere il più possibile e tirare le somme. Inutile fare progetti, ci piacerebbe arrivare più avanti possibile, dopo il pareggio di oggi è difficile ma dobbiamo aspirare all’obiettivo massimo”, ha aggiunto.

“Osimhen? Era solo stanco, nessun problema. Victor è un ragazzo fantastico, si è messo a disposizione, ha segnato due gol in due partite. Piano piano troverà la condizione migliore dopo la Coppa d’Africa che devasta i giocatori. Ha bisogno anche lui un po’ di tempo, oggi ha chiesto il cambio. L’altra sera ci eravamo accorti noi che era stanco, dopo l’ha confermato anche lui”, ha concluso.

