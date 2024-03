L'attaccante, ora al Flamengo, avrebbe provato a saltare un test a sorpresa lo scorso 8 aprile

L’attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, per tutti ‘Gabigol’, è stato sospeso per due anni a seguito di un’indagine per frode antidoping. La Corte di giustizia sportiva antidoping del Brasile ha votato a favore della punizione di Barbosa per aver violato le regole, avendo provato a saltare un test a sorpresa l’8 aprile 2023, un giorno prima che il Flamengo – attuale squadra dell’attaccante – giocasse una partita di campionato statale di Rio de Janeiro.

Gli agenti antidoping che sono andati a testare i giocatori sul campo di allenamento del club sono stati in gran parte ignorati dall’ex attaccante dell’Inter, che ha sostenuto il test ore dopo i suoi compagni di squadra. Gli avvocati di Barbosa hanno sostenuto che il suo esame del sangue, considerato un test più efficace, fosse risultato regolare. Gli avvocati hanno aggiunto che il suo comportamento ostile nei confronti degli agenti non significava che avesse ingannato il test.

“Nonostante il mio rispetto per la corte, sottolineo che non ho mai cercato di ostacolare o frodare alcun test. Confido che sarò dichiarato non colpevole nel mio appello“, ha detto Barbosa sui suoi canali social. Il Flamengo ha detto da parte sua che “non c’è stata alcuna frode, nemmeno un tentativo”. Il club brasiliano “ha accolto con sorpresa la decisione e aiuterà l’atleta nel suo ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport”, si legge in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata