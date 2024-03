I gol di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dopo il 4-2 dell'andata. Apprensione per l'infortunio di Maignan

Il Milan supera lo Slavia Praga anche nel match di ritorno e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Alla ‘Eden Arena’ finisce 3-1 per i rossoneri dopo che l’andata si era conclusa sul punteggio di 4-2 per il team di Pioli. A inizio partita si fa male il portiere rossonero Mike Maignan, costretto a uscire col ginocchio infortunato dopo un contrasto con Vlcek. Lo Slavia Praga poi si trova a giocare in 10 per l’espulsione di Holes, autore di un fallo su Calabria, dopo una revisione Var, e questo apre alla facile vittoria dei rossoneri. Il Milan passa avanti con Pulisic al 33esimo, raddoppia tre minuti dopo con Loftus-Cheek, poi il tris al 51esimo con una perla di Leao. I cechi accorciano con Jurasék all’84’ dopo una ripresa in cui il Milan ha largamente controllato senza troppa fatica. La squadra di Pioli continua il cammino verso la finale di Dublino.

