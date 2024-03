Primo round ai rossoneri nell'andata degli ottavi di finale

Il Milan ha battuto 4-2 lo Slavia Praga nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League a San Siro. Vittoria sofferta per i rossoneri che pur avendo giocato in superiorità numerica per buona parte dell’incontro per l’espulsione di Diouf, hanno trovato uno Slavia coraggioso. Le reti: al 34′ vantaggio rossonero con Giroud, immediato pari ospite con Doudera. Nel finale del primo tempo il Milan allunga 3-1 con Reijnders al 44′ e al 46′ con Loftus-Cheek. Nella ripresa al 66′ Schranz fa 3-2. Il gol del 4-2 porta la firma di Pulisic all’85mo.

Finisce 3-4 Maccabi Haifa-Fiorentina, match dell’andata degli ottavi di finale di Conference League giocata a Budapest. Viola subito avanti con Nzola al 2′, il Maccabi la ribalta in mezz’ora con Seck e Kinda. Nel secondo tempo al 59′ Beltran fa 2-2, ma al 67′ il Maccabi fa 3-2 con Khalaili. Mandragora fa 3-3 al 73′. Maccabi in 10 nel finale per l’espulsione di Show. All’ultimo respiro la decide Barak che fissa il punteggio sul 3-4 al 95′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata